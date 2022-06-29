В СФ ответили на обозначение России в новой стратегической концепции НАТО

Североатлантический альянс, который в своей новой стратегической концепции обозначил Россию как «самую значительную и прямую угрозу безопасности» НАТО, лишь «сбросил маски». Об этом в среду, 29 июня, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что блок НАТО изначально создавался против России, но тогда страна называлась СССР. С 1949 года задачей этой организации является как минимум сдерживание России, а как максимум — ее уничтожение. В своей новой стратегической концепции они лишь еще раз подтвердили это, для чего создавались.

«Ни один из членов военно-политического руководства России не сомневался в такого рода настрое НАТО. И то, что произошло, является очередным подтверждением наших знаний об этой организации. Это не повод что-то пересматривать. <…> Наша политика, стратегические отношения всегда строились с учетом объективной реальности, а не какой-то маскировки, грима, камуфляжа. Вот, собственно, в свое время это называлось «маски сброшены». Но ничего нового НАТО на свет божий тут не проявили», — указал Климов.

Парламентарий добавил, что Североатлантический альянс просто признался в том, что и так делал в отношении России. Как напомнил сенатор, блок НАТО, в свое время заявляя о сотрудничестве с Москвой, всё равно приближался к российским границам, а сейчас всё обнажилось.

О том, что страны НАТО назвали РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евро-атлантическом регионе, стало известно ранее в этот день. При этом в обнародованной декларации указано, что альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Эксперты прогнозировали, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.

27 июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.