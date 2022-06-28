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Эксперты РФ поделились ожиданиями от саммита НАТО в Мадриде

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Ortega
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Трехдневный саммит Североатлантического альянса НАТО, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартует во вторник, 28 июня.

Один шаг до вражды: что изменится для России с новой концепцией НАТО
На очередном саммите альянса планируется утвердить документ, в котором РФ обозначат как «непосредственную угрозу»

Эксперты прогнозируют, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. При этом взаимодействие между Москвой и Брюсселем не исключается. Наиболее реалистичной задачей в этих условиях называют диалог между военными, чтобы избежать непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО.

«Мы согласуем крупнейшее преобразование нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением [численности] войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы согласуем полный пакет помощи Украине <…> Мы также примем важные решения, связанные с южным [флангом], что особенно важно для Испании и других южных союзников», — рассказал генсекретарь блока Йенс Столтенберг 25 июня в интервью испанской газете El Pais.

Предыдущий документ — концепция НАТО — датируется 2010 годом. Если их сравнить, можно понять, сколь кардинально изменилась обстановка вокруг европейской безопасности.

Кроме России в образе «угрозы», альянс впервые коснется «Китая и тех вызовов, которые он представляет для интересов, безопасности и ценностей» блока — в концепции 2010 года КНР не упоминалась ни разу. Таким образом, новая версия станет документальным апофеозом той риторики, которую альянс транслировал после переломного 2014 года.

«Сегодняшние крайне тяжелые отношения между Россией и странами НАТО сформировались не в один момент. Это был процесс, который начал проявлять себя достаточно явно вскоре после того, как на Мюнхенской конференции [президент РФ Владимир] Путин заявил о том, что у России есть свои национальные интересы. Это было принято в штыки, поскольку до этого Запад привык слышать от российских лидеров совсем другие вещи. Новая риторика воспринималась как желание России выйти из той роли, которая ей была намечена», — заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Реальное в Мадриде: чего ждать от саммита НАТО»

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