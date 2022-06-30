Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С июля россияне избавятся от некоторых бюрократических моментов и подводных камней. В частности, упростится процедура получения или подтверждения инвалидности, а также станет проще регистрироваться по месту жительства. Кроме того, банковским должникам дадут возможность сохранять на счетах прожиточный минимум, а в кредитных договорах будет с точностью до запятой прописываться сумма займа. Об этих и других изменениях в жизни россиян читайте в традиционном обзоре «Известий».
Сокращение срока оформления паспорта
С начала июля срок оформления паспорта не должен превышать пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ. Причем срок выдачи «корочки» не зависит от места жительства гражданина, а также его фактического проживания или обстоятельств замены документа.
Заявление о выдаче или замене паспорта можно подать в любое подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства (или месту пребывания) или в МФЦ.
Электронное заявление на единовременную пенсионную выплату
С 1 июля граждане, имеющие право на получение единовременной пенсионной выплаты, могут подать электронное заявление в ПФР либо НПФ, в том числе через портал «Госуслуг». В случае, если если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии по таким выплатам, то заявление также можно подать через многофункциональный центр.
Право на единовременную пенсионную выплату имеют те, кто получает страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению, а также те, кто не получил право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достиг пенсионного возраста. Кроме того, получить единовременную выплату могут граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.
В поликлинику без полиса
При походах в поликлинику не обязательно будет брать с собой полис обязательного медицинского страхования. С 1 июля вместо него достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Об этом в конце июня напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Новшество стало частью предстоящей реформы системы ОМС, в рамках которой, в том числе, предполагается в будущем отказаться от выдачи новых бумажных полисов, заменив документы на электронные.
Кроме того, людям теперь не обязательно нужно будет самостоятельно выбирать страховую организацию. Тем, кто захочет сделать выбор самостоятельно, нужно будет подать соответствующее заявление, в противном случае страховщика определит территориальный фонд ОМС. Предполагается, что это упростит обращение к врачам для тех, кто не готов разбираться во всех тонкостях или опасается бюрократической волокиты.
Специальный налоговый режим для малого бизнеса
С 1 июля также вступает в силу специальный налоговый режим для малого бизнеса. Эта мера призвана упростить жизнь предпринимателей. Изменения коснутся впервые зарегистрированного малого бизнеса и ИП, которые смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Его участникам не нужно будет платить страховые взносы, а отчетности для таких предпринимателей станет меньше.
Право должников на сохранение прожиточного минимума
С первого дня июля вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», благодаря которым должники теперь смогут написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания и подать его напрямую в кредитную организацию, даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги, а люди в трудный жизненный период не останутся без копейки.
При наличии исполнительного производства защитить от списания прожиточный минимум можно, обратившись к судебному приставу. Эта мера действует с февраля 2022 года.
Пенсии россиян защитили от незаконных манипуляций со стороны НПФ
С 1 июля негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возвращать россиянам средства, если они были переведены из одной компании в другую с нарушением закона. Речь о том, в частности, чтобы защитить граждан от последствий перевода денег из одного НПФ в другой без ведома вкладчиков. Если такая процедура случается чаще, чем раз в пять лет, то инвестиционный доход остается на счетах у прежнего фонда и вернуть его нельзя. Теперь же доходную часть можно возвратить в том случае, если переход произошел незаконно.
В подобной ситуации пенсионеры смогут не только вернуть свои накопления в прежний НПФ, но и получат проценты за незаконное пользование их деньгами.
Оформление выплат и компенсации ОСАГО для инвалидов через «Госуслуги»
Инвалиды, владеющие транспортными средствами в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».
Возможность подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал будут иметь также члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.
Для экскурсоводов введут обязательную аттестацию
С 1 июля работать гидом или экскурсоводом смогут только граждане РФ. Законодатели полагают, что лишь квалифицированные специалисты, знающие историю своей страны, могут дать туристам достоверные сведения. Однако требования о наличии российского гражданства не распространяются на инструкторов-проводников.
Кроме того, экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники раз в пять лет должны будут проходить аттестацию регионального органа в сфере туризма. Возможность получить такой документ будет до 1 июля 2023 года.
Нарушение требований наказывается административной ответственностью.
Новые правила получения инвалидности
Новые правила установления и подтверждения инвалидности начнут действовать с 1 июля. Граждане смогут выбирать, как проходить комиссию для признания инвалидом — очно или заочно. Выбор делается на этапе заполнения согласия на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) после выдачи комиссионного направления на экспертизу.
Очная форма предполагает личное присутствие гражданина по месту проведения МСЭ или с выездом комиссии по месту пребывания гражданина (домой, в интернат, в исправительное учреждение, в медицинскую организацию). Заочная экспертиза проходит без личного присутствия человека — по документам. Медицинская документация направляется в бюро МСЭ из той медорганизации, где наблюдается пациент.
Зарегистрироваться по месту жительства станет проще
С 1 июля граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.
Направить заявление и получить свидетельство о регистрации можно и в электронной форме, через портал «Госуслуг».
Представители МФЦ, ТСЖ, сотрудники госуслуг и другие лица, ответственные за передачу данных о регистрации, обязаны передать информацию в органы регистрационного учета в течение одного дня со дня передачи сведений гражданином.
Специалисты по вопросам миграции должны зарегистрировать человека по месту жительства или пребывания в течение шести дней.
Вводится государственный мониторинг зерна
В России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Специалисты будут исследовать зерно в период уборки урожая в месте его выращивания. Перечень свойств, которым должен соответствовать сельхозтовар, утвержден Минсельхозом. В частности, будет учитываться вид зерна, его потребительские свойства, а также место, где формировалась партия продукта.
Эксперты будут проводить мониторинг для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о зерне.
В кредитных договорах будут указывать полную стоимость займа
С 3 июля клиенты банков смогут иметь более полную информацию о кредитном продукте. Вступают вступают в силу изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Банки обязаны указывать в кредитных договорах определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и минимальную гарантированную ставку. Делается это на первой странице договора.
Между тем, с 1 июля Сбер введет комиссию за переводы на карты других банков, а также кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Размер этой комиссии составит 1,25%: минимум 30 рублей, максимум — 150 рублей. Бесплатными остаются переводы клиентам Сбера на сумму до 50 тыс. рублей в месяц через приложение «Сбербанк Онлайн», а также переводы до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через СБП.
Для счетов в иностранной валюте сумму операции станут пересчитывать по курсу банка в валюту счета.