Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С июля россияне избавятся от некоторых бюрократических моментов и подводных камней. В частности, упростится процедура получения или подтверждения инвалидности, а также станет проще регистрироваться по месту жительства. Кроме того, банковским должникам дадут возможность сохранять на счетах прожиточный минимум, а в кредитных договорах будет с точностью до запятой прописываться сумма займа. Об этих и других изменениях в жизни россиян читайте в традиционном обзоре «Известий».

Сокращение срока оформления паспорта

С начала июля срок оформления паспорта не должен превышать пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ. Причем срок выдачи «корочки» не зависит от места жительства гражданина, а также его фактического проживания или обстоятельств замены документа.

Заявление о выдаче или замене паспорта можно подать в любое подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства (или месту пребывания) или в МФЦ.

Электронное заявление на единовременную пенсионную выплату

С 1 июля граждане, имеющие право на получение единовременной пенсионной выплаты, могут подать электронное заявление в ПФР либо НПФ, в том числе через портал «Госуслуг». В случае, если если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии по таким выплатам, то заявление также можно подать через многофункциональный центр.

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Право на единовременную пенсионную выплату имеют те, кто получает страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, пенсию по государственному пенсионному обеспечению, а также те, кто не получил право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достиг пенсионного возраста. Кроме того, получить единовременную выплату могут граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

В поликлинику без полиса

При походах в поликлинику не обязательно будет брать с собой полис обязательного медицинского страхования. С 1 июля вместо него достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность . Об этом в конце июня напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новшество стало частью предстоящей реформы системы ОМС, в рамках которой, в том числе, предполагается в будущем отказаться от выдачи новых бумажных полисов, заменив документы на электронные .

Кроме того, людям теперь не обязательно нужно будет самостоятельно выбирать страховую организацию . Тем, кто захочет сделать выбор самостоятельно, нужно будет подать соответствующее заявление, в противном случае страховщика определит территориальный фонд ОМС. Предполагается, что это упростит обращение к врачам для тех, кто не готов разбираться во всех тонкостях или опасается бюрократической волокиты.

Специальный налоговый режим для малого бизнеса

С 1 июля также вступает в силу специальный налоговый режим для малого бизнеса. Эта мера призвана упростить жизнь предпринимателей. Изменения коснутся впервые зарегистрированного малого бизнеса и ИП, которые смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Его участникам не нужно будет платить страховые взносы, а отчетности для таких предпринимателей станет меньше.

Право должников на сохранение прожиточного минимума

С первого дня июля вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», благодаря которым должники теперь смогут написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания и подать его напрямую в кредитную организацию, даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги, а люди в трудный жизненный период не останутся без копейки.

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При наличии исполнительного производства защитить от списания прожиточный минимум можно, обратившись к судебному приставу. Эта мера действует с февраля 2022 года.

Пенсии россиян защитили от незаконных манипуляций со стороны НПФ

С 1 июля негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возвращать россиянам средства, если они были переведены из одной компании в другую с нарушением закона. Речь о том, в частности, чтобы защитить граждан от последствий перевода денег из одного НПФ в другой без ведома вкладчиков. Если такая процедура случается чаще, чем раз в пять лет, то инвестиционный доход остается на счетах у прежнего фонда и вернуть его нельзя. Теперь же доходную часть можно возвратить в том случае, если переход произошел незаконно.

В подобной ситуации пенсионеры смогут не только вернуть свои накопления в прежний НПФ, но и получат проценты за незаконное пользование их деньгами.

Оформление выплат и компенсации ОСАГО для инвалидов через «Госуслуги»

Инвалиды, владеющие транспортными средствами в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».

Возможность подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал будут иметь также члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Для экскурсоводов введут обязательную аттестацию

С 1 июля работать гидом или экскурсоводом смогут только граждане РФ. Законодатели полагают, что лишь квалифицированные специалисты, знающие историю своей страны, могут дать туристам достоверные сведения. Однако требования о наличии российского гражданства не распространяются на инструкторов-проводников.

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники раз в пять лет должны будут проходить аттестацию регионального органа в сфере туризма. Возможность получить такой документ будет до 1 июля 2023 года.

Нарушение требований наказывается административной ответственностью.

Новые правила получения инвалидности

Новые правила установления и подтверждения инвалидности начнут действовать с 1 июля. Граждане смогут выбирать, как проходить комиссию для признания инвалидом — очно или заочно. Выбор делается на этапе заполнения согласия на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) после выдачи комиссионного направления на экспертизу.

Очная форма предполагает личное присутствие гражданина по месту проведения МСЭ или с выездом комиссии по месту пребывания гражданина (домой, в интернат, в исправительное учреждение, в медицинскую организацию). Заочная экспертиза проходит без личного присутствия человека — по документам. Медицинская документация направляется в бюро МСЭ из той медорганизации, где наблюдается пациент.

Зарегистрироваться по месту жительства станет проще

С 1 июля граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.

Направить заявление и получить свидетельство о регистрации можно и в электронной форме, через портал «Госуслуг».

Представители МФЦ, ТСЖ, сотрудники госуслуг и другие лица, ответственные за передачу данных о регистрации, обязаны передать информацию в органы регистрационного учета в течение одного дня со дня передачи сведений гражданином.

Специалисты по вопросам миграции должны зарегистрировать человека по месту жительства или пребывания в течение шести дней.

Вводится государственный мониторинг зерна

В России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Специалисты будут исследовать зерно в период уборки урожая в месте его выращивания. Перечень свойств, которым должен соответствовать сельхозтовар, утвержден Минсельхозом. В частности, будет учитываться вид зерна, его потребительские свойства, а также место, где формировалась партия продукта.

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эксперты будут проводить мониторинг для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о зерне.

В кредитных договорах будут указывать полную стоимость займа

С 3 июля клиенты банков смогут иметь более полную информацию о кредитном продукте. Вступают вступают в силу изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Банки обязаны указывать в кредитных договорах определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и минимальную гарантированную ставку. Делается это на первой странице договора.

Между тем, с 1 июля Сбер введет комиссию за переводы на карты других банков, а также кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Размер этой комиссии составит 1,25%: минимум 30 рублей, максимум — 150 рублей. Бесплатными остаются переводы клиентам Сбера на сумму до 50 тыс. рублей в месяц через приложение «Сбербанк Онлайн», а также переводы до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через СБП.

Для счетов в иностранной валюте сумму операции станут пересчитывать по курсу банка в валюту счета.