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Политолог оценил отказ Осло пустить грузы россиянам на Шпицберген

Политолог Мартынов: доставку грузов на Шпицберген по морю перекрыть невозможно
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Фото: ТАСС/Дмитрак Наталья
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Доставку грузов на Шпицберген по морю перекрыть невозможно. Об этом 29 июня «Известиями» рассказал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

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«По всем направлениям так или иначе идет позиционное противостояние. Что касается Шпицбергена, это несильно большая проблема. В России самый большой ледокольный флот и самый современный на сегодняшний день», — заявил Мартынов.

Он отметил, что летом грузы можно доставлять по открытой воде. Это сопряжено с некоторыми сложностями и, возможно, с дополнительными расходами, но не является невозможным.

«Море же закрыть они не могут, тем более северные моря, где кроме атомных ледоколов еще курсируют российские атомные ракетоносцы», — заявил эксперт.

28 июня Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в разговоре с «Известиями», что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

В свою очередь генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что власти Норвегии, отказав пропускать грузы для российских поселений, не продумали до конца все последствия этого шага.

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