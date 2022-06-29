Политолог оценил отказ Осло пустить грузы россиянам на Шпицберген

Доставку грузов на Шпицберген по морю перекрыть невозможно. Об этом 29 июня «Известиями» рассказал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«По всем направлениям так или иначе идет позиционное противостояние. Что касается Шпицбергена, это несильно большая проблема. В России самый большой ледокольный флот и самый современный на сегодняшний день», — заявил Мартынов.

Он отметил, что летом грузы можно доставлять по открытой воде. Это сопряжено с некоторыми сложностями и, возможно, с дополнительными расходами, но не является невозможным.

«Море же закрыть они не могут, тем более северные моря, где кроме атомных ледоколов еще курсируют российские атомные ракетоносцы», — заявил эксперт.

28 июня Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в разговоре с «Известиями», что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

В свою очередь генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что власти Норвегии, отказав пропускать грузы для российских поселений, не продумали до конца все последствия этого шага.