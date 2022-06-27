Вдова и дети Шатунова будут судиться с Разиным за права на песни «Ласкового мая»

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана и его дети Дэннис и Эстелла продолжат судиться с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным за права на песни. Об этом сообщил основатель коллектива и автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов 26 июня.

«Суды будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям», — приводит слова Кузнецова NEWS.ru.

25 июня директор Шатунова Аркадий Кудряшов предположил, что Разин намерен продолжить судебные тяжбы за авторские права на песни «Ласкового мая». Он сообщил, что продюсер подал кассационную жалобу, а также судится по искам о фонограммах певца.

Днем ранее певец Кай Метов назвал причиной смерти Шатунова бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Такое же мнение высказал композитор Михаил Муромов. Сам Разин отметил, что его отношения с певцом «были многогранные <...>. И добрые, и порой сложные».

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище. Директор покойного позже рассказал, что частично его прах будет захоронен в Германии. О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец.

Прощание с Шатуновым состоялось 26 июня. Поклонники со всей России и зарубежья собрались в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.