Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города
Мир
В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи
Мир
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсы
Мир
Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
С загоревшегося у берегов Японии судна эвакуировали 25 россиян
Мир
Трамп назвал США при Байдене страной упадка и посмешищем для мира
Мир
На Украине повреждены или уничтожены 152 объекта ЮНЕСКО
Мир
Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС

Директор Шатунова заявил о желании Разина отсудить песни «Ласкового мая»

0
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший продюсер Андрей Разин намерен продолжить судебные тяжбы за авторские права на песни «Ласкового мая». Такое мнение в субботу, 25 июня, выразил директор умершего певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в беседе с изданием Starhit.

Каким он парнем был: Россия оплакивает Юрия Шатунова
Певец завоевал популярность в составе группы «Ласковый май»

«В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало… оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Выжить при таком инфаркте шансов ноль», — сказал он.

Директор Шатунова считает, что суды будут продолжаться. Он отметил, что Разин подал кассационную жалобу, а также судится по искам о фонограммах певца.

«Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное, всё это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — заявил Кудряшов.

Накануне певец Кай Метов назвал причиной смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Как он сказал, Шатунов на протяжении долгого времени судился с продюсером Андреем Разиным.

Днем ранее композитор Михаил Муромов также заявил, что Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным, это могло отразиться на здоровье певца.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду. Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Прощание с солистом «Ласкового мая» состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 в помещении прощального зала Троекуровского кладбища.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022