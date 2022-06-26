Директор Шатунова заявил о желании Разина отсудить песни «Ласкового мая»

Бывший продюсер Андрей Разин намерен продолжить судебные тяжбы за авторские права на песни «Ласкового мая». Такое мнение в субботу, 25 июня, выразил директор умершего певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в беседе с изданием Starhit.

«В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало… оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Выжить при таком инфаркте шансов ноль», — сказал он.

Директор Шатунова считает, что суды будут продолжаться. Он отметил, что Разин подал кассационную жалобу, а также судится по искам о фонограммах певца.

«Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное, всё это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — заявил Кудряшов.

Накануне певец Кай Метов назвал причиной смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Как он сказал, Шатунов на протяжении долгого времени судился с продюсером Андреем Разиным.

Днем ранее композитор Михаил Муромов также заявил, что Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным, это могло отразиться на здоровье певца.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду. Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Прощание с солистом «Ласкового мая» состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 в помещении прощального зала Троекуровского кладбища.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.