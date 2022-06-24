Кай Метов озвучил возможную причину проблем со здоровьем Шатунова

Причиной смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова певец Кай Метов назвал бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Как он сказал, Шатунов на протяжении долгого времени судился с продюсером Андреем Разиным.

«Я их всех (Андрея Разина и музыканта Сергея Кузнецова. — Ред.) очень хорошо знаю, со всеми не раз выступал, и очень жалко, что такие талантливые люди, и все начали в этом бесконечном клубке взаимоотношений, выяснения отношений, перепродажи, продажи этих авторских прав», — заявил Метов.

Он отметил, что судебные тяжбы не могли не сказаться на здоровье Шатунова.

«Сами посудите, когда у тебя отбирают возможность петь песни, когда у тебя отбирают возможность транслировать людям те вещи, на которых выросло целое поколение, ну, конечно, это тяжело. Я знаю, что Юра в первой инстанции выиграл, отсудил себе права», — сообщил Метов «Известиям».

Такую же версию причин проблем со здоровьем — суды с Разиным — высказал композитор Михаил Муромов. Сам Разин отметил, что его отношения с певцом «были многогранные <...>. И добрые, и порой сложные». Он подчеркнул, что жизнь Шатунова оборвалась на новом этапе его карьеры.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду. Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце.

23 июня в распоряжение «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Прощание с солистом «Ласкового мая» состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.