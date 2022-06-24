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Кай Метов озвучил возможную причину проблем со здоровьем Шатунова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Причиной смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова певец Кай Метов назвал бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Как он сказал, Шатунов на протяжении долгого времени судился с продюсером Андреем Разиным.

«Я их всех (Андрея Разина и музыканта Сергея Кузнецова. — Ред.) очень хорошо знаю, со всеми не раз выступал, и очень жалко, что такие талантливые люди, и все начали в этом бесконечном клубке взаимоотношений, выяснения отношений, перепродажи, продажи этих авторских прав», — заявил Метов.

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Он отметил, что судебные тяжбы не могли не сказаться на здоровье Шатунова.

«Сами посудите, когда у тебя отбирают возможность петь песни, когда у тебя отбирают возможность транслировать людям те вещи, на которых выросло целое поколение, ну, конечно, это тяжело. Я знаю, что Юра в первой инстанции выиграл, отсудил себе права», — сообщил Метов «Известиям».

Такую же версию причин проблем со здоровьем — суды с Разиным — высказал композитор Михаил Муромов. Сам Разин отметил, что его отношения с певцом «были многогранные <...>. И добрые, и порой сложные». Он подчеркнул, что жизнь Шатунова оборвалась на новом этапе его карьеры.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду. Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце.

23 июня в распоряжение «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Прощание с солистом «Ласкового мая» состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

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