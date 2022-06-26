Прощание с Юрием Шатуновым продлилось шесть часов

Прощание с российским певцом Юрием Шатуновым, которое проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, 26 июня, продлилось шесть часов. Всё это время к певцу непрерывно приходили люди.

«Народную любовь невозможно присвоить, купить, народная любовь — на то и народная. Ее невозможно заполучить просто так», — сказал пресс-директор музыканта Аркадий Кудряшов.

По словам директора музыканта, Шатунов «до безумия» любил свою родину — Россию.

Изначально сообщалось, что церемония прощания с певцом пройдет с 10:00 до 15:00 мск, но она была продлена еще на один час.

Основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова присутствовавшие проводили под аплодисменты. Ему вслед хором выкрикивали слово «Спасибо». Солистом группы Шатунов стал в 13 лет.

На прощании семья не присутствовала. Родственники простятся с Шатуновым позже в закрытом режиме.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище. Директор покойного позже рассказал, что частично его прах будет захоронен в Германии. О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья звезды эстрады.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов Шатунова в конце 1980-х годов.