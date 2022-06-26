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Сотни людей пришли проститься с Шатуновым на Троекуровское кладбище

Сотни людей пришли на церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Сотни людей пришли в воскресенье, 26 июня, проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве.

На кадрах нескончаемая цепочка поклонников певца, идущих к похоронному дому Троекурово и несущих в руках букеты белых роз, о которых пел Шатунов. Возле здания выстроилась очередь.

Церемония прощания с певцом пройдет с 10:00 до 15:00 мск. По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

Юрий Шатунов скончался 23 мая в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов Шатунова в конце 1980-х годов.

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