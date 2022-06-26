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Прах Юрия Шатунова частично захоронят в Германии

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Директор покойного экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в воскресенье, 26 июня, во время прощания с артистом на Троекуровском кладбище рассказал, что частично его прах будет захоронен в Германии.

О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья звезды эстрады.

«Да, это пожелание семьи — не просто семьи, а самого Шатунова. Он сказал: «Я хочу, чтобы меня не хоронили». Чтобы его не беспокоили тело», — цитирует Кудряшова телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» показал кадры собравшихся поклонников певца Юрия Шатунова, которые пришли с ним проститься. По словам журналиста, на траурную церемонию выделили пять часов, чтобы это успели сделать все, кто смог приехать.

На кадрах видно, что сотни поклонников стоят в очереди под палящим солнцем, несмотря на то что в Москве сейчас под 30 градусов. Среди них люди разных возрастов, многие из которых держат в руках белые розы и плакаты с названиями городов, откуда они приехали.

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По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

Юрий Шатунов скончался 23 мая в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. В тот же день были опубликованы кадры последних минут жизни артиста.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

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