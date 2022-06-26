Журналист «Известий» рассказал о церемонии прощания с Шатуновым

Корреспондент «Известий» показал кадры собравшихся поклонников российского певца Юрия Шатунова, которые пришли с ним проститься в воскресенье, 26 июня.

По словам журналиста, на траурную церемонию выделили пять часов, чтобы проститься с артистом смогли все, кто смог приехать.

На кадрах видно, что сотни поклонников стоят в очереди под палящим солнцем, несмотря на то, что в Москве сейчас под 30 градусов. Среди них люди разных возрастов, многие из которых держат в руках белые розы и плакаты с названиями городов, откуда они приехали.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

Юрий Шатунов скончался 23 мая в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. В тот же день были опубликованы кадры последних минут жизни артиста.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.