В Херсонской области совершено покушение на чиновницу

На чиновницу в Херсонской области Ирину Махневу было совершено покушение. Инцидент произошел 25 июня в Каховке, сообщили украинские СМИ.

Автомобиль чиновницы был взорван. Махнева не пострадала, так как не успела сесть в машину.

После освобождения Херсонской области она стала работать главой отдела образования в Каховке.

За последние дни это третий случай, когда на чиновников Херсонской области совершается покушение.

24 июня при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко. Бомба мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте сработала в автомобиле. В СК РФ заявили, что расследуют гибель чиновника.

22 июня произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. По его собственным заверениям, сработал фугасный заряд, когда он направлялся на работу. Глава администрации получил легкие осколочные ранения и легкую контузию.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов расценил покушение как непрофессиональное. Взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц и сработало, когда машина Турулева проезжала рядом.