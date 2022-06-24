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Источник рассказал подробности убийства чиновника ВГА Херсона

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Мощность бомбы в машине херсонского чиновника составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ в пятницу, 24 июня.

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«Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 грамм в тротиловом эквиваленте», — отметил источник.

По словам собеседника агентства, взрывчатка сработала, как только автомобиль тронулся.

В ходе взрыва в Херсоне ранее в этот день погиб сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА), начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль взорвался вместе с ним внутри. Отмечалось, что взрыв произошел утром в микрорайоне хлопчатобумажного комбината.

Ранее, 22 июня, в Херсоне было совершено покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева. Автомобиль с чиновником проезжал по улице, когда произошел взрыв. Взрывной волной были повреждены рядом расположенные дома. Как установили взрывотехники, взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц. По словам Турулева, в результате покушения он получил легкие осколочные ранения и контузию, травмы не угрожают его жизни. Как отметил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов, устроившие покушение на главу Чернобаевки действовали непрофессионально.

Двумя днями ранее с помощью самодельного взрывного устройства было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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