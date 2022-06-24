Взрыв произошел в Херсоне
В Херсоне произошел взрыв, предварительно, погиб один человек. Об этом 24 июня ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются. Данных никаких. Пока, по предварительной информации, погиб один человек», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взрыв произошел в пятницу утром в микрорайоне хлопчатобумажного комбината. Был ли инцидент терактом, пока неясно.
7 июня взрыв произошел в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Четыре человека пострадали. На месте инцидента были обнаружены фрагменты установленного взрывного устройства.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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