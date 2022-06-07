Специалисты обнаружили фрагменты взрывного устройства на месте теракта в Херсоне

Эксперты, работающие на месте взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне возле здания военно-гражданской администрации, 7 июня обнаружили фрагменты установленного взрывного устройства.

«Все остатки взрывного устройства полиция изъяла, идет следствие», — сообщил собеседник ТАСС, близкий к ситуации.

Городские власти уже назвали произошедшее терактом, однако проверка все еще ведется до выявления всех обстоятельств произошедшего. Представители военно-гражданской администрации в Херсоне указали на цели, которые преследовали организаторы — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе. Позже власти Херсона рассказали, что повреждения после взрыва незначительные, соседние здания не пострадали.

Затем пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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