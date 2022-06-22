Покушение совершено на главу администрации Чернобаевки в Херсонской области

В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки, он получил легкое ранение, сообщила администрация поселка.

20 июня неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно «коктейль Молотова».

Отмечается, что чиновник жив. Подробности на данный момент уточнябтся.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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