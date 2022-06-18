Власти Херсонской области рассказали о покушении на начальника УСИН

Покушение на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева совершено с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом в субботу, 18 июня, заявил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо.

«Украинская власть снова показала свое истинное отношение к нашим жителям. Сегодня совершено покушение на начальника [регионального управления] службы исполнения наказаний Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», — говорит он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале ВГА.

Сальдо подчеркнул, что сейчас жизни Соболева ничего не угрожает, он находится в больнице. Глава ВГА также отметил, что власть имущие на Украине всячески пытаются нарушить налаживание мирной жизни, но им это не удастся.

Ранее в этот день стало известно, что украинские террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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