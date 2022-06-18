Источник сообщил о покушении на главу УСИН по Херсонской области

Украинские террористы совершили покушение на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает источник в российском силовом ведомстве «РИА Новости».

«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. По данным источника, Соболев на данный момент находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.

22 мая в городе Энергодар Запорожской области произошел взрыв. В результате были ранены глава администрации города Андрей Шевчик и двое его охранников. По словам источников, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинской стороны, после того как он занял пророссийскую позицию. Позднее стало известно, что состояние Шевчика не представляет опасности для его жизни.

Следственный комитет (СК) России начал расследование покушения на жизнь мэра Энергодара.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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