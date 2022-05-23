СК начал расследование покушения на мэра Энергодара

Следственный комитет (СК) России начал расследование покушения на жизнь мэра города Энергодар Запорожской области Андрея Шевчика. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в ведомстве.

«Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ», — передает сообщение СК ТАСС.

В воскресенье, 22 мая, городе Энергодар произошел взрыв. В результате были ранены глава администрации города Андрей Шевчик и двое его охранников. По словам источников, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинской стороны после того, как он занял пророссийскую позицию.

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Позднее стало известно, что состояние Шевчика не представляет опасности для его жизни. Источник сообщил, что мэр Энергодара получил легкое ранение и находится в больнице Мелитополя.

4 мая сообщалось, что в Энергодаре возобновил работу детский сад. Накануне, 3 мая, Шевчик рассказал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины войдут в состав России.