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Источник сообщил об отсутствии угрозы для жизни раненого мэра Энергодара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Состояние раненого мэра украинского города Энергодар Запорожской области Андрея Шевчика не представляет опасности для его жизни. Об этом сообщили ТАСС 22 мая в местных правоохранительных органах.

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«Мэр Энергодара получил легкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — отметил источник.

Ранее в этот день стало известно, что Шевчик был ранен в результате взрыва в подъезде дома. Сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома. Вместе с мэром были ранены и двое его охранников.

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Позже сообщалось, что глава города после ранения находится в реанимации. По словам источника, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы.

4 мая сообщалось, что в Энергодаре возобновил работу детский сад. Накануне, 3 мая, Шевчик рассказал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины войдут в состав России.

Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой Россией 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина, в настоящее время взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В регионе сформированы военно-гражданские администрации. Таким образом, Украину удалось полностью отрезать от Азовского моря.

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