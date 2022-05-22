Источник сообщил об отсутствии угрозы для жизни раненого мэра Энергодара
Состояние раненого мэра украинского города Энергодар Запорожской области Андрея Шевчика не представляет опасности для его жизни. Об этом сообщили ТАСС 22 мая в местных правоохранительных органах.
«Мэр Энергодара получил легкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — отметил источник.
Ранее в этот день стало известно, что Шевчик был ранен в результате взрыва в подъезде дома. Сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома. Вместе с мэром были ранены и двое его охранников.
Позже сообщалось, что глава города после ранения находится в реанимации. По словам источника, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы.
4 мая сообщалось, что в Энергодаре возобновил работу детский сад. Накануне, 3 мая, Шевчик рассказал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.
11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины войдут в состав России.
Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой Россией 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина, в настоящее время взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В регионе сформированы военно-гражданские администрации. Таким образом, Украину удалось полностью отрезать от Азовского моря.