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Мэра Энергодара ранило в результате взрыва

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В городе Энергодар Запорожской области Украины произошел взрыв. В результате были ранены глава администрации города Андрей Шевчик и двое его охранников. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

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«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы.

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25 апреля стало известно о задержании шести фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьева. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическая литература.

Отмечалось, что задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины. На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

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