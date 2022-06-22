Глава ВГА Чернобаевки рассказал о своем состоянии после покушения

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Херсонской области Юрий Турулев, пострадавший при покушении 22 июня, сообщил, что получил легкие осколочные ранения и контузию при покушении.

«Мы все живы, машина пострадала, но этим нас не напугать», — отметил он в эфире канала «Крым. Вести».

Покушение произошло утром в среду: когда автомобиль с чиновником проезжал по улице, произошел взрыв.

Взрывной волной повреждены рядом расположенные дома. На место происшествия после инцидента выезжали взрывотехники. Они установили, что взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц.

20 июня в Херсонской области неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи. В окно бросили «коктейль Молотова».

15 июня сообщалось о гибели двух мирных жителей Чернобаевки при обстреле украинскими боевиками. Еще пять человек получили ранения. Националисты нанесли удары по поселку рано утром — они выпустили по реактивному снаряду в районы стадиона и центрального рынка.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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