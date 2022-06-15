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Два человека погибли при обстреле села под Херсоном со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Двое мирных жителей погибли 15 июня при обстреле украинскими боевиками поселка Чернобаевка под Херсоном. Еще пять человек получили ранения.

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Как рассказал «РИА Новости» источник в российских силовых структурах, украинские войска нанесли удары по поселку рано утром. В 6:53 (время совпадает с мск) они выпустили по реактивному снаряду в районы стадиона и центрального рынка.

12 июня сообщалось, что на территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области упала выпущенная со стороны Украины ракета «Точка-У». Также две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ. Информации о пострадавших нет.

7 июня корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Позже пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Администрация Херсонской области назвала произошедшее терактом.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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