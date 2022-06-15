Два человека погибли при обстреле села под Херсоном со стороны ВСУ

Двое мирных жителей погибли 15 июня при обстреле украинскими боевиками поселка Чернобаевка под Херсоном. Еще пять человек получили ранения.

Как рассказал «РИА Новости» источник в российских силовых структурах, украинские войска нанесли удары по поселку рано утром. В 6:53 (время совпадает с мск) они выпустили по реактивному снаряду в районы стадиона и центрального рынка.

12 июня сообщалось, что на территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области упала выпущенная со стороны Украины ракета «Точка-У». Также две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ. Информации о пострадавших нет.

7 июня корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Позже пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Администрация Херсонской области назвала произошедшее терактом.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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