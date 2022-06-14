В Херсоне прогремели взрывы и сработала система ПВО

Над Херсоном прогремели взрывы, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 13 июня, сообщила с места событий корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Также неизвестно, были ли сбиты над городом украинские ракеты.

Ранее в этот день в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской Народной Республики сообщили, что системы ПВО сбили над городом Красный Луч украинскую кассетную ракету «Точка У». По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Также в течение всего дня 13 июня велся обстрел Донецка. В СЦКК отметили, что город подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны ВСУ с начала конфликта. Был обстрелян в том числе Майский рынок в Буденновском районе. В результате обстрела погибли четыре человека, среди них — мать с ребенком. Также снаряды из РСЗО «Град» были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам города. По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»