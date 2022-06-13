Женщина и ребенок погибли в результате обстрела рынка в Донецке

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) рынка в центре Донецка. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, есть также пострадавшие в результате обстрела.

«Погибшие за спиной — женщина с ребенком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много — осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — сказал Гагин.

Точное число погибших и раненых уточняется.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия удара ВСУ по школе в Донецке. Детей в школе в момент обстрела не было, однако в здании находились учителя, которые получили ранения.

Также в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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