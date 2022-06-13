Корреспондент «Известий» показал разрушенную в результате удара ВСУ школу в Донецке

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 13 июня показал последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в Донецке.

«Вот так выглядит последствия от прилетов в кабинете. Сюда пришелся один из снарядов, вот, посмотрите, вместо стены теперь огромная дыра, все парты разворочены, все в стекле. Повезло, что в тот момент дети находились на дистанционном обучении, здесь не было уроков», — сказал журналист.

Как уточнила директор школы Ольга Рачинская, в момент удара в здании находились учителя.

«Меня взрывной волной, потом как оказалось, скинуло на косяк двери. Я не поняла, что происходит, решила, голова закружилась. Хотела выйти, раздался второй. Сразу крики, стоны, школа наполнилась какими-то непонятными звуками. Я выскочила в коридор, навстречу бежали молодые учителя, окровавленные. В общем, очень страшно было», — поделилась женщина.

Ранее в этот день представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив 10 снарядов. Помимо этого, в понедельник ВСУ открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка, было выпущено 20 ракет.

Также в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, таких «варварских» обстрелов не было в 2014, 2015 и 2016 годах. Басурин отметил, что за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».