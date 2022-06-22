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Покушение на главу Чернобаевки сочли непрофессиональным

Замглавы ВГА Херсонской области: покушение на главу Чернобаевки было непрофессиональным
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Устроившие взрыв с целью убийства главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Чернобаевка под Херсоном действовали непрофессионально. Об этом 22 июня заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

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«Фугас заложили между двух колес, дождались — и неквалифицированно взорвали», — цитирует его ТАСС.

Покушение на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулева произошло утром в среду. Автомобиль с чиновником проезжал по улице, когда произошел взрыв.

Взрывной волной были повреждены рядом расположенные дома. Как установили взрывотехники, взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц.

По словам Турулева, в результате покушения он получил легкие осколочные ранения и контузию. Травмы не угрожают его жизни.

20 июня в Херсонской области неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи. В окно его дома бросили «коктейль Молотова».

Двумя днями ранее с помощью самодельного взрывного устройства было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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