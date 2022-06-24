В Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Савлученко
В Херсоне при взрыве автомобиля погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом 24 июня сообщил военный корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин.
О взрыве, который утром 24 июня прогремел в городе, ранее сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
22 июня произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. По его собственным заверениям, сработал фугасный заряд, когда он направлялся на работу. Глава администрации получил легкие осколочные ранения и легкую контузию.
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов расценил покушение как непрофессиональное. Взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц и сработало, когда машина Турулева проезжала рядом.