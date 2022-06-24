СК изучит обстоятельства гибели чиновника в Херсонской области
Следственный комитет России (СК) расследует обстоятельства гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрия Савлученко. Об этом 24 июня сообщили в ведомстве.
Как ранее в пятницу сообщил глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, в убийстве Савлученко замешана украинская диверсионно-разведывательная группа. Серия покушений на чиновников в Херсонской области не повлияет на планы властей региона о вхождении в состав РФ, добавил он.
Савлученко погиб утром 24 июня в результате взрыва его машины. Как сообщают эксперты, мощность взрыва составила 300 г в тротиловом эквиваленте. После подрыва автомобиль загорелся.
22 июня было совершено покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева, однако чиновник получил только легкие осколочные ранения и контузию.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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