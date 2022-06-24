В убийстве чиновника из Херсонской области обвинили диверсантов с Украины
В убийстве начальника управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрия Савлученко замешана украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо 24 июня.
По заявлениям главы ВГА Херсонской области, взрыв, унесший жизнь члена областной администрации, организовали члены украинской диверсионной группы по поручению властей Украины.
«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, а здесь однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они убили ни в чем не повинного человека… Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — рассказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Сальдо уточнил, что серия покушений на чиновников в Херсонской области не повлияет на планы властей региона о вхождении в состав РФ.
Утром 24 июня Дмитрий Савлученко, погиб в результате взрыва его машины. Как сообщают эксперты, мощность взрыва составила 300 г в тротиловом эквиваленте.
Ранее 22 июня было совершено покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева, однако чиновник получил только легкие осколочные ранения и контузию.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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