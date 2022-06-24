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В убийстве чиновника из Херсонской области обвинили диверсантов с Украины

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Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко
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В убийстве начальника управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрия Савлученко замешана украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо 24 июня.

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По заявлениям главы ВГА Херсонской области, взрыв, унесший жизнь члена областной администрации, организовали члены украинской диверсионной группы по поручению властей Украины.

«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, а здесь однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они убили ни в чем не повинного человека… Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — рассказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Сальдо уточнил, что серия покушений на чиновников в Херсонской области не повлияет на планы властей региона о вхождении в состав РФ.

Утром 24 июня Дмитрий Савлученко, погиб в результате взрыва его машины. Как сообщают эксперты, мощность взрыва составила 300 г в тротиловом эквиваленте.

Ранее 22 июня было совершено покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева, однако чиновник получил только легкие осколочные ранения и контузию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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