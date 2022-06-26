Опубликованы кадры с церемонии прощания с Юрием Шатуновым

Опубликованы кадры с церемонии прощания с российским певцом Юрием Шатуновым в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония началась в воскресенье в 10 часов утра и продлится до 15 часов дня.

На кадрах показан зал, где родные, друзья и поклонники прощаются с певцом. Вокруг гроба, в котором лежит Шатунов, уложено сотни белых цветов, которым он посвятил в конце 1980-х ставшую хитом песню. В то же время к зданию продолжают прибывать сотни людей. На улице стоит огромная очередь из желающих проститься с Шатуновым.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

Юрий Шатунов скончался 23 мая в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. В тот же день были опубликованы кадры последних минут жизни артиста.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.