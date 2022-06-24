Военкор «Известий» помог россиянину найти бабушку в городе Горское в ЛНР

Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин помог россиянину найти бабушку в освобожденном от украинских боевиков городе Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Мужчина записал видеообращение для своей бабушки и ее сестры, которые находятся в Горском. Корреспондент нашел пожилых женщин и показал им это видео. Они расплакались.

«Бабушка, если ты смотришь это видео, значит, к тебе приехал надежный человек. Собирайся, бери бабушку Тоню и уезжайте с этим человеком. Я тебя люблю, целую и заберу», — сказал он.

Бабушка рассказала, что украинские военные разбили ее дом. В ближайшее время ее вывезут из Горского. Ее сестра отказалась уезжать вместе с ней и сказала, что будет ждать свою дочь.

В этот же день Зименкин показал, что из себя представляет город Горское и пообщался с местными жителями после его освобождения. Мужчина по имени Юрий признался, что он каждый день рисковал оказаться под арестом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своего места рождения.

Еще один собеседник корреспондента Алексей Задорожный оказался в Горском, потому что был вынужден бежать из поселка Нижнее. Он пожаловался, что уже четыре месяца прячется по подвалам, чтобы сохранить себе жизнь.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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