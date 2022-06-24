Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Военкор «Известий» помог россиянину найти бабушку в городе Горское в ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин помог россиянину найти бабушку в освобожденном от украинских боевиков городе Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Мужчина записал видеообращение для своей бабушки и ее сестры, которые находятся в Горском. Корреспондент нашел пожилых женщин и показал им это видео. Они расплакались.

«Бабушка, если ты смотришь это видео, значит, к тебе приехал надежный человек. Собирайся, бери бабушку Тоню и уезжайте с этим человеком. Я тебя люблю, целую и заберу», — сказал он.

Бабушка рассказала, что украинские военные разбили ее дом. В ближайшее время ее вывезут из Горского. Ее сестра отказалась уезжать вместе с ней и сказала, что будет ждать свою дочь.

Только не домой: украинские срочники попросили паспорта РФ
Могут ли военнопленные претендовать на российское гражданство

В этот же день Зименкин показал, что из себя представляет город Горское и пообщался с местными жителями после его освобождения. Мужчина по имени Юрий признался, что он каждый день рисковал оказаться под арестом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своего места рождения.

Еще один собеседник корреспондента Алексей Задорожный оказался в Горском, потому что был вынужден бежать из поселка Нижнее. Он пожаловался, что уже четыре месяца прячется по подвалам, чтобы сохранить себе жизнь.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022