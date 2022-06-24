Корреспондент «Известий» поговорил с жителями освобожденного Горского

Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 24 июня показал, что из себя представляет город Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР) и пообщался с местными жителями после его освобождения.

Мужчина по имени Юрий признался, что он каждый день рисковал оказаться под арестом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своего места рождения.

«Я родился в России. Если паспорт глянули, то проблем не оберешься. Могли забрать в СБУ, а там вернулся, не вернулся — неизвестно», — посетовал житель Горского.

Он также показал военкору свой брелок с изображением Владимира Ленина и рассказал, чего ему стоило держать у себя такую реликвию.

«Мне под ноги стреляли, чтобы его снял. Я его прятал, когда открывал багажник, а всё равно заметили. Я снял, сказали выбрасывать. Я закинул вперед, а через раз остановился, брелок так и лежит на обочине в траве», — вспоминает Юрий.

Алексей Задорожный оказался в Горском, потому что был вынужден бежать из поселка Нижнее. Он пожаловался, что уже четыре месяца прячется по подвалам, чтобы сохранить себе жизнь.

«Я из Нижнего, там уже было невозможно усидеть. Обстрелы шли большие, по нам укропы били, по поселку непосредственно. Воды нету, света нету, мы прожили там до 7 апреля. Связь периодически появлялась, сестра сказала переезжать в Горское. Мы приехали, и здесь свет сразу пропал, воды не стало. Уже четыре месяца мы по подвалам, очень жутко тут. Хочется в Нижнее, но дорога еще простреливается», — рассказал мужчина.

Зименкин также показал, во что после боев превратилась местная музыкальная школа. От нее остались одни обломки.

«К сожалению, такими пейзажами нас встречает Горское. Здесь находилась музыкальная школа. Мы видим, что она полностью разрушена снарядами, полностью выгорела и, конечно, восстановлению она уже не подлежит», — констатировал журналист.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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