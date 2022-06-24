ФАС предложила меры по избежанию накрутки цен на электроэнергию и тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала производителям электричества и тепла меры по увеличению прозрачности цен и избежания их необоснованного накручивания. Об этом рассказали «Известиям» в антимонопольной службе в пятницу, 24 июня.

«Ведомство считает, что при закупке угля и мазута необходимо применять российские биржевые и внебиржевые индикаторы, которые публикуются на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи», — заявили в ФАС.

Соответствующие рекомендации направлены организациям, производящим тепловую и электроэнергию с использованием угля или мазута в качестве основного топлива. По мнению ФАС, это поспособствует снижению антимонопольных рисков.



В службе полагают, что при закупке угля и мазута необходимо отдельно учитывать стоимость непосредственно топлива, его доставки и стоимость пользования железнодорожными вагонами.



Помимо прочего, ФАС рекомендовала крупнейшим продавцам энергетического угля внести изменения в торгово-сбытовые политики, предусматривающие приоритетную поставку угля на внутренний рынок и отказ от использования зарубежных ценовых индикаторов при формировании цен на отечественное сырье для поставок на внутренний рынок.

В апреле сообщалось, что в этом году в России подорожает технологическое присоединение частных домов к электросетям. Начиная с июля потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт постепенно начнут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение. Плата за присоединение составит половину затрат компаний, а с января 2023 года — 100%. Изменения затронут владельцев частных домов, а также мелких и средних предпринимателей.

В том же месяце замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил, что экспорт электроэнергии может быть переведен на рублевые расчеты, однако окончательное решение будет принимать экспортер — компания «Интер РАО».

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. Москва продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, которые ранее были зафиксированы в контрактах, подчеркнул глава государства. 31 марта президент подписал соответствующий указ.