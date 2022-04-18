В России подорожает присоединение частных домов к электросетям

В 2022 году в России подорожает технологическое присоединение (ТП) частных домов к электросетям. Об этом пишет «РГ».

Начиная с июля потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт постепенно начнут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение. Так, плата за присоединение будет составлять половину затрат компаний, а с января 2023 года — 100%. Издание уточняет, что изменения затронут владельцев частных домов, а также мелких и средних предпринимателей.

На сегодняшний день плата за ТП с максимальной мощностью потребления до 15 кВт (такая мощность требуется для энергообеспечения дома до 150 кв. м) установлена в размере 550 рублей, а для объектов с мощностью до 150 кВт в стоимость ТП не включаются затраты сетевых компаний на сооружение электросетевой инфраструктуры. Часть этих затрат компенсируется в тарифах на электроэнергию. Однако, как отмечает «РГ», другая часть остается некомпенсированной, и с 2009 года такие затраты составили около 54,7 млрд рублей.

Издание также обращает внимание на тот факт, что в законе предусмотрено, что у правительства, как и раньше, есть полномочия вводить особый порядок оплаты ТП для заявителей с устройствами до 15 кВт. Предусмотрены льготы для ветеранов, инвалидов, малоимущих и многодетных семей. Также предполагается наличие льгот при подключении энергопринимающих устройств малого и среднего бизнеса.