В Минэнерго не исключили перевод в рубли расчетов за экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии может быть переведен на рублевые расчеты, однако окончательное решение будет принимать экспортер — компания «Интер РАО». Об этом 5 апреля сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

«Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчета и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», — сказал он.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. При этом Москва продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, которые ранее были зафиксированы в контрактах, подчеркнул глава государства. 31 марта Путин подписал соответствующий указ.

Также 23 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация перейдет на заключение контрактов с другими странами в рублях.

30 марта российские экспортеры зерна попросили Центробанк обеспечить возможность оплаты своей продукции зарубежными импортерами за рубли. Отмечалось, что большинство контрактов экспортеров заключаются в валюте, что создает ощутимые трудности. С началом спецоперации РФ по защите Донбасса у российских экспортеров начались сложности с получением средств: банки не всегда соглашаются переводить деньги, опасаясь попадания под действие санкций.

Данные заявления сделаны на фоне санкций, которые Запад начал вводить после того, как 24 февраля российский президент объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».