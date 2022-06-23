Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) 23 июня официально объявила оспу обезьян пандемией.

«Всемирная сеть здравоохранения объявляет вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения, тем самым указывая на то, что эта вспышка не ограничивается одной страной или регионом и должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, и подчеркнули, что темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

В этот же день иммунолог Николай Крючков заявил, что поле для мутаций оспы обезьян постоянно расширяется, а скорость увеличивается. При сохранении этих темпов вполне вероятно появление мутации, которая окажется более заразной и патогенной.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.