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Россиян предупредили о новых опасных пандемиях

Иммунолог Крючков предупредил россиян о возможности новых опасных пандемий
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Пандемия коронавируса, несмотря на расхожее мнение, не завершилась, осенью и зимой текущего года ожидается рост заболеваемости. Иммунолог Николай Крючков предупредил в четверг, 23 июня, что не исключены мутации вируса в сторону большей патогенности. То же касается и оспы обезьян, которая уже вызывает опасения ученых из-за рекордных темпов мутации. Специалист предупредил россиян о вероятности новых пандемий.

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«Есть и другие кандидаты на пандемию, так что готовиться надо ко всему и рассматривать даже самые худшие, пессимистичные сценарии», — рекомендовал иммунолог в беседе с Lenta.Ru.

По словам Крючкова, опасения ученых вызывают рекордные темпы мутации вируса, и не исключено, что при очередном изменении он может стать более смертоносным, а скорость его распространения возрастет.

«Вирус мутирует в несколько раз быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Это связано с тем, что он заражает большое количество людей за пределами Африки, а эффективность мутации, как мы знаем, напрямую зависит от количества заражаемых», — напомнил вирусолог.

Также специалист отметил, что поле для мутаций оспы обезьян постоянно расширяется, а скорость увеличивается. При сохранении этих темпов вполне вероятно появление мутации, которая окажется более заразной и патогенной.

Хотя пока признаков этого нет, если упустить инфекцию, существует вероятность, что вирус приобретет более опасные свойства и может стать причиной новой пандемии. Поэтому необходимо направить все усилия на подавление вспышки.

Также Крючков выразил уверенность, что пока нет оснований для утверждений, что смертоносная пандемия коронавируса осталась позади.

«Прежде всего, на индивидуальном уровне в случае коронавируса есть одна очень неприятная история: был опубликован анализ, из которого следует, что каждое последующее заражение человека приводит к все более высоким рискам. Считается, что этот вирус оставляет функциональный и органический след в организме, и с каждым новым заражением этот след только углубляется», — предупредил Крючков.

Вирусолог добавил, что у коронавируса нет тенденции к снижению патогенности. Только «Омикрон»-штамм стал менее опасным, чем предыдущие. Это единичный случай, и гарантии того, что такой тренд сохранится, отсутствуют.

При этом на популяционном уровне большую роль играет не патогенность, а именно заразность вируса. То есть чем больше людей будут заражаться, тем больше смертей будет, даже если процент пациентов с тяжелым течением окажется ниже.

«Есть большой смысл готовиться не к оптимистичному, а самому пессимистичному сценарию, чтобы быть начеку в случае возникновения проблем», — заключил иммунолог.

Ранее в этот день иммунолог, дерматовенеролог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер рассказала, что тяжелые формы коронавируса могут вызвать мукормикоз — грибковое заболевание, которое проявляется в виде налета черного цвета на коже, пишет «Москва 24».

1 июня главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал «Известиям», что к числу одних из самых распространенных осложнений коронавируса относятся панические атаки. По словам главврача, ранее паническими атаками чаще страдали люди на фоне сильного стресса, однако теперь более 37% пациентов сталкиваются с неврологическими нарушениями именно после перенесенного COVID-19.

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