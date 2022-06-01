Психиатр назвал панические атаки частым осложнением коронавируса

К числу одних из самых распространенных осложнений коронавируса относятся панические атаки. Об этом в среду, 1 июня, рассказал «Известиям» главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

«Негативное воздействие на клетки мозга из-за дефицита кислорода после COVID-19 может привести к самым разным последствиям для нервной системы. Одна из самых распространенных проблем, с которыми столкнулись люди, перенесшие коронавирус, — панические атаки. Количество пациентов с паническими атаками по сравнению с прошлым годом возросло примерно в полтора-два раза», — указал эксперт.

Он пояснил, что панические атаки — это приступы внезапной тревоги, которые сопровождаются как психическими, так и физиологическими проявлениями. Так, симптомы со стороны психики включают: состояние страха, паники, дереализация окружающего мира. А физиологически атаки проявляются учащенным сердцебиением, ощущением нехватки воздуха, тремором, потоотделением, ощущением «ватных ног», бессонницей.

По словам главврача, ранее паническими атаками чаще страдали люди на фоне сильного стресса, однако теперь более 37% пациентов сталкиваются с неврологическими нарушениями именно после перенесенного COVID-19. Эпизоды панических атак и тревожно-фобических расстройств — одно из самых частных побочных явлений после коронавируса, предупредил Додица.

«И несмотря на то, что приступ длится в среднем от 5 до 20 минут, такое состояние требует незамедлительной профессиональной психотерапевтической помощи. Врач-психотерапевт владеет различными методиками для того, чтобы помочь пациенту значительно облегчить состояние и остановить паническую атаку», — подчеркнул он.

Основными методами лечения в данном случае являются: когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, дыхательные и релаксирующие практики. В том случае, если панические атаки приводят к дезадаптации и ограничениям жизнедеятельности, назначается медикаментозное лечение, которое, как правило,включает антидепрессанты и транквилизаторы.

Также специалист рассказал о правильной тактике поведения в случае панической атаки. Так, в первую очередь следует переключить внимание с внутренних ощущений на окружающие предметы, обратив внимание на их форму и цвет. Кроме того, необходимо сконцентрироваться на звуках и физических ощущениях, следить за дыханием (оно должно быть глубоким, ровным и медленным) и постараться расслабить напряженные мышцы.

13 мая врач-психиатр Вадим Хайкин рассказал о возможных нарушениях работы головного мозга после перенесенного коронавируса. По словам эксперта, пожилые люди могут испытывать проблемы с памятью и внимательностью даже после легких форм коронавируса. Молодые пациенты с более гибкой и уязвимой психикой чаще жалуются на повышенную тревожность.