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Врач рассказала о риске появления черной плесени на коже после коронавируса

Иммунолог Польнер: тяжелые формы коронавируса могут привести к появлению черной плесени на коже
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Тяжелые формы коронавируса могут вызвать мукормикоз — грибковое заболевание, которое проявляется в виде налета черного цвета на коже. Об этом «Известиям» рассказала иммунолог, дерматовенеролог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

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«Черная плесень (мукормикоз) — заболевание, вызванное грибами вида Мукоровые, названо так из-за того, что на отмирающих в следствие заболевания тканях обнаруживается налет черного цвета, образованный грибом. Наиболее частые проявления — некротические поражения в носу и на небе, которые сопровождаются интенсивной болью и лихорадкой, гнойные выделения из носа, воспаление подкожной жировой клетчатки, а также поражения кожи, чаще встречающиеся при наличии травмированной поверхности», — уточнила врач.

Как отметила Польнер, заболевание редкое, и наиболее часто мукормикоз встречается в Индии — в 70 раз чаще, чем в остальном мире. Однако во время пандемии COVID-19 единичные случаи встречались в США, Бразилии, Италии и Великобритании.

«Как правило, грибковое заболевание развивалось приблизительно через две недели после выздоровления от коронавирусной инфекции у госпитализированных пациентов, которые перенесли тяжелые формы, сопровождающиеся выраженным нарушением дыхания», — рассказала иммунолог.

Она также указала на то, что у большинства пациентов с мукормикозом выявляется сопутствующий сахарный диабет. Для лечения обычно применяются иммуносупрессивные препараты, в результате чего может возникнуть снижение иммунного ответа. Всё это существенно повышает риск присоединения вторичного инфекционного процесса, предупредила Польнер.

«С учетом крайне редкой встречаемости заболевания за пределами Индии беспокоиться о заражении черной плесенью на территории России не стоит.
Однако необходимо помнить о других негативных последствиях перенесенного COVID-19 и принимать все меры для исключения инфицирования», — резюмировала специалист.

1 июня главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал «Известиям», что к числу одних из самых распространенных осложнений коронавируса относятся панические атаки. По словам главврача, ранее паническими атаками чаще страдали люди на фоне сильного стресса, однако теперь более 37% пациентов сталкиваются с неврологическими нарушениями именно после перенесенного COVID-19.

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