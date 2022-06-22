Врач рассказала о риске появления черной плесени на коже после коронавируса
Тяжелые формы коронавируса могут вызвать мукормикоз — грибковое заболевание, которое проявляется в виде налета черного цвета на коже. Об этом «Известиям» рассказала иммунолог, дерматовенеролог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.
«Черная плесень (мукормикоз) — заболевание, вызванное грибами вида Мукоровые, названо так из-за того, что на отмирающих в следствие заболевания тканях обнаруживается налет черного цвета, образованный грибом. Наиболее частые проявления — некротические поражения в носу и на небе, которые сопровождаются интенсивной болью и лихорадкой, гнойные выделения из носа, воспаление подкожной жировой клетчатки, а также поражения кожи, чаще встречающиеся при наличии травмированной поверхности», — уточнила врач.
Как отметила Польнер, заболевание редкое, и наиболее часто мукормикоз встречается в Индии — в 70 раз чаще, чем в остальном мире. Однако во время пандемии COVID-19 единичные случаи встречались в США, Бразилии, Италии и Великобритании.
«Как правило, грибковое заболевание развивалось приблизительно через две недели после выздоровления от коронавирусной инфекции у госпитализированных пациентов, которые перенесли тяжелые формы, сопровождающиеся выраженным нарушением дыхания», — рассказала иммунолог.
Она также указала на то, что у большинства пациентов с мукормикозом выявляется сопутствующий сахарный диабет. Для лечения обычно применяются иммуносупрессивные препараты, в результате чего может возникнуть снижение иммунного ответа. Всё это существенно повышает риск присоединения вторичного инфекционного процесса, предупредила Польнер.
«С учетом крайне редкой встречаемости заболевания за пределами Индии беспокоиться о заражении черной плесенью на территории России не стоит.
Однако необходимо помнить о других негативных последствиях перенесенного COVID-19 и принимать все меры для исключения инфицирования», — резюмировала специалист.
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