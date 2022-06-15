Минздрав не увидел необходимости в вакцинации от оспы обезьян

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян на данный момент нет. Об этом в среду, 15 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас такой необходимости нет. У нас в стадии регистрации новая вакцина от оспы и лекарственные препараты для лечения», — ответил он на соответствующий вопрос на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Министр отметил, что Россия имеет необходимую базу, чтобы в короткий промежуток времени идентифицировать вирус. Также есть технологическая возможность быстро адаптировать вакцину, когда она понадобится. Днем ранее стало известно, что в Москве врачи скорой помощи начали проходить тестирование на знание принципов диагностики оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не дала рекомендацию проводить массовую вакцинацию. По словам главы Европейского регионального бюро Ханса Клюге, на данном этапе достаточно целевой вакцинации пациентов и медицинских работников. При этом ВОЗ планируют созвать 23 июня комитет по ЧС для оценки опасности вспышки оспы обезьян.

В среду был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян в Грузии. Она стала четвертой страной, граничащей с Россией, куда проникло заболевание. Ранее его зафиксировали в Польше, Норвегии, Латвии и других странах.