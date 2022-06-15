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В Грузии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян 

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Фото: REUTERS/Christine Uyanik
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В Грузии подтвержден первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом говорится в опубликованном 15 июня сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья минздрава республики.

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«В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян. У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение», — приводит сообщение «Sputnik Грузия».

По информации ведомства, заболевший путешествовал по Европе.

Ранее в этот день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

Вместе с тем в ВОЗ не рекомендовали проводить массовую вакцинацию населения от оспы обезьян.

14 июня гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал созыв комитета по ЧС 23 июня. В ходе заседания будет дана оценка опасности вспышки оспы обезьян. По его словам, «вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство», потому будет созван комитет по ЧС, «чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию».

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии и других странах.

В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вируса.

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