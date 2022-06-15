ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет комитет по ЧС на следующей неделе для оценки опасности вспышки оспы обезьян. Об этом 14 июня на брифинге заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, которые приводит «РИА Новости», «вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство», потому будет созван комитет по ЧС, «чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию».

Комитет для обсуждения ситуации соберется 23 июня.

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала свыше 1,6 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в мире. Еще около 1,5 тыс. предполагаемых случаях в 39 странах, пишет Pravda.Ru.

Глава ВОЗ отметил, что из этих стран — семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она выявлена впервые, пишет НСН.

Как уточняет сайт kp.ru, было выявлено 72 случая смерти от оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения, отмечает «Ридус».

Как сообщает телеканал «360», вирус передается контактным и воздушно-капельным путем. В первые дни болезни оспа обезьян напоминает грипп — повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, пациент испытывает боль в мышцах. Спустя пару дней после появления озноба у человека проявляется сыпь на лице, голове, кистях рук. Постепенно она распространяется по всему телу — вплоть до роговиц глаз.

Отмечается, что иммунитет не защищает от повторного заражения этим вирусом. Оспа обезьян протекает тяжело у пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких.

10 июня Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости вакцинации против оспы в РФ.

9 июня начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что одной из причин, вызвавших вспышку оспы обезьян в мире, могут быть изменения возбудителя искусственным путем, что привело к большей заразности вируса.

В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вируса.

В конце мая о рисках завоза оспы обезьян в Россию высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вероятность проникновения болезни в нашу страну есть, но небольшая, отмечает телеканал «Звезда».