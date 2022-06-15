Реклама
Прямой эфир
Авто
Каршеринговые машины предложили оснастить алкозамками и регистраторами
Мир
Швейцария временно закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец»
Общество
Абрамченко заявила об отсутствии препятствий для вывоза зерна с Украины
Мир
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян
Наука
«Роскосмос» пересмотрит космическую программу в сторону спутников
Мир
Премьер-министр Финляндии допустила заморозку процесса вступления в НАТО
Мир
В США посоветовали Украине возобновить переговоры с Россией
Мир
Украинские военные выпустили 10 снарядов по Гольмовскому в ДНР
Общество
В Подмосковье ЛЭП подготовят к осенне-зимнему периоду
Мир
Власти Херсонской области отметили ажиотажный спрос на российские паспорта
Сюжет:

ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет комитет по ЧС на следующей неделе для оценки опасности вспышки оспы обезьян. Об этом 14 июня на брифинге заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе»
Вирусолог Александр Лукашев — о том, почему обезьянья болезнь пересекает межвидовой порог и опаснее ли она ВИЧ-инфекции

По его словам, которые приводит «РИА Новости», «вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство», потому будет созван комитет по ЧС, «чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию».

Комитет для обсуждения ситуации соберется 23 июня.

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала свыше 1,6 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в мире. Еще около 1,5 тыс. предполагаемых случаях в 39 странах, пишет Pravda.Ru.

Глава ВОЗ отметил, что из этих стран — семь, в которых эта болезнь уже была обнаружена годами ранее, и 32, где она выявлена впервые, пишет НСН.

Как уточняет сайт kp.ru, было выявлено 72 случая смерти от оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения, отмечает «Ридус».

Как сообщает телеканал «360», вирус передается контактным и воздушно-капельным путем. В первые дни болезни оспа обезьян напоминает грипп — повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, пациент испытывает боль в мышцах. Спустя пару дней после появления озноба у человека проявляется сыпь на лице, голове, кистях рук. Постепенно она распространяется по всему телу — вплоть до роговиц глаз.

Отмечается, что иммунитет не защищает от повторного заражения этим вирусом. Оспа обезьян протекает тяжело у пациентов с хроническими заболеваниями сердца и легких.

10 июня Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости вакцинации против оспы в РФ.

9 июня начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что одной из причин, вызвавших вспышку оспы обезьян в мире, могут быть изменения возбудителя искусственным путем, что привело к большей заразности вируса.

В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вируса.

В конце мая о рисках завоза оспы обезьян в Россию высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вероятность проникновения болезни в нашу страну есть, но небольшая, отмечает телеканал «Звезда».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022