Вирусолог назвал возможные причины вспышки оспы обезьян в мире

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что одной из причин, вызвавших вспышку оспы обезьян в мире, могут быть изменения возбудителя искусственным путем, что привело к большей заразности вируса.

В беседе с ИА «Ура.Ру» в четверг, 9 июня, специалист отметил, что представление ученых об этом заболевании «относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель».

Чепурнов уточнил, что вспышка вируса могла произойти из-за изменения возбудителя искусственным путем, что сделало вирус более заразным, сообщает телеканал «360».

Также к вспышке заболевания могло привести ухудшение иммунного статуса человека за последние несколько десятков лет.

Специалист отметил, что скорость распространения оспы обезьян может быть обусловлена модифицированным характером вируса. Он также допустил, что существуют еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мало что известно.

По словам Чепурнова, заболевание легко локализуется и хорошо распознается. Кроме того, выявить и изолировать инфицированных людей несложно. С учетом этих факторов, подчеркнул Чепурнов, не должно быть такого распространения заболевания, которое наблюдается в настоящее время, отмечает «Москва 24».

8 июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число оспы обезьян в рамках этой вспышки заболевания превысило тысячу. Случаи зафиксированы в 29 странах, в которых до этого не было зарегистрировано ни одного случая смерти от этого заболевания, пишет RT.

Глава организации подчеркнул, что риск распространения оспы обезьян в неэндемичных странах реален.

6 июня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили «Известиям», что вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов.

В ведомстве заявили о возможности оказать консультативную и практическую помощь в борьбе с распространением оспы обезьян странам ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ, уточняет телеканал «Звезда».

2 июня в ВОЗ назвали причину частых вспышек болезней в мире. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил, что это происходит из-за изменений климата. По его словам, сейчас риски появления различных инфекций и их распространения возрастают, пишет сайт kp.ru.

31 мая глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил об отсутствии стопроцентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян.

В России случаев заболевания не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. Также 9 июня подтвердился первый случай оспы обезьян у жителя Бразилии, пишет НСН.