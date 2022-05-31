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ВОЗ допустила невозможность сдержать распространение оспы обезьян

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Фото: Global Look press/Carlos LujaiN
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Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 31 мая заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян.

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«Но – и это важно – мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Нам нужно значительное и срочное сокращение контактов зараженных за счет четкой коммуникации, а также отслеживания и мониторинга социальных связей», — подчеркнул Клюге. Его процитировало издание TheJournal.

Он отметил, что усилия, необходимые для борьбы с оспой обезьян, нельзя сравнивать с затратами на противостояние COVID-19. Клюге предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

Специалисты уже выяснили, что оспа обезьян широко распространяется в публичных местах.

30 мая в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты. Всего за текущий месяц в Нигерии выявили 21 подтвержденный случай заболевания в девяти штатах страны. Уточняется, что все они вызваны западноафриканским штаммом вируса.

27 мая начальник войск радиационной, биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в Нигерии, где впервые была зафиксирована вспышка оспы обезьян, были обнаружены биолаборатории США.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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