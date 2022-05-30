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В Нигерии зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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В Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Об этом свидетельствуют данные Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NCDC) на 29 мая.

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«Смерть была зарегистрирована у 40-летнего пациента с сопутствующими заболеваниями, принимающего иммунодепрессанты», — говорится в сообщении.

Всего за текущий месяц в Нигерии выявили 21 подтвержденный случай заболевания в девяти штатах страны. Уточняется, что все они вызваны западноафриканским штаммом вируса.

27 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин. Согласно заявлению ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены более чем в 20 странах.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую.

В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян. По словам специалистов, оспа обезьян не отличается высокой заразностью. Передача патогена воздушно-капельным путем возможна «при длительном личном контакте».

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