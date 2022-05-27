В ВОЗ призывают быстро принять меры против распространения оспы обезьян

Мировое сообщество должно ввести совместные меры для борьбы с распространением среди людей оспы обезьян, что, возможно, помогло бы предотвратить рост числа случаев заболевания. Об этом заявили в пятницу, 27 мая, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы считаем, что если ввести правильные меры сейчас, то, возможно, мы сможем легко сдержать ее распространение», — указала глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан.

Она также отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин против этой инфекции. Согласно ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены в более чем 20 странах.

«Мы ожидаем, что количество зараженных будет возрастать. Мы просим страны увеличить наблюдение по данной ситуации. Это будет тяжело, но тем не менее заражение оспой обезьян является контролируемым процессом в неэндемических странах», — цитирует CNBC американского эпидемиолога-инфекциониста Марию Ван Керкхове, которая работает в программе чрезвычайных ситуаций в ВОЗ.

Ранее в этот же день руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис на брифинге в Женеве заявила, что не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей.

В свою очередь, в российском Министерстве обороны на фоне распространения оспы обезьян призвали ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем Вашингтона, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

За последние дни несколько стран объявили о случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.