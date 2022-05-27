ВОЗ не сочла необходимой массовую вакцинацию из-за вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей. Об этом в пятницу, 27 мая, заявила на брифинге в Женеве руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

«Расследование случаев, отслеживание контактов и изоляция дома — лучшее, что вы можете сделать», — цитирует Льюис Reuters.

В ходе брифинга также выступила директор департамента пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

«Мы думаем, что если сейчас примем правильные меры, то сможем легко его [заболевание] сдержать», — отметила она.

Представитель ВОЗ призвала население не беспокоиться, поскольку инфекция передается гораздо медленнее, чем, например, коронавирус.

Последняя вспышка началась в мае этого года и всё еще продолжается. Первый случай заражения был подтвержден Всемирной организацией здравоохранения 7 мая у туриста из Великобритании, недавно вернувшегося из Нигерии. После этого стали поступать сведения о новых заболевших сразу в нескольких странах ЕС, США и ОАЭ.

26 мая стало известно о новых очагах вируса оспы обезьян. Так, в Словении и Чехии подтвердили вторые случаи заражения, а в Канаде число зараженных за неделю выросло до 15.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Его симптомы схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.

Данный вирус среди людей впервые был выявлен в 1970 году в Демократической Республике Конго (в то время известной как Заир) в районе, где натуральная оспа была ликвидирована в 1968 году. Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор периодически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.