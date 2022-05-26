В мире выявили новые очаги вируса оспы обезьян

В мире продолжают выявлять новые очаги вируса оспы обезьян, передает телеканал «Известия».

В Словении подтвердили второй случай заражения. Инфицированный мужчина вернулся в страну из Испании.

Второй случай заболевания также подтвердился и в Чехии.

В Канаде число зараженных за неделю выросло до 15.

В Испании диагноз уже подтвердился у 20 пациентов. Власти планируют закупить вакцины и противовирусные препараты.

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