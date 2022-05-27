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МО призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян

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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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Минобороны РФ на фоне распространения оспы обезьян призвало ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе.

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По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем Вашингтона, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян.

«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру», — отметил он.

Кириллов также указал на «странное совпадение». Он сообщил, что, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян.

«На фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах», — сказал он.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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